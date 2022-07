L'urlo di Bologna per la pace: si torna in piazza, c'è anche Zuppi

Bologna torna in piazza per la pace. L'occasione questa volta è la Giornata nazionale di mobilitazione della campagna 'Europe for Peace - Costruiamo l'Europa di Pace', convocata dalla Rete italiana Pace e Disarmo, insieme a un'ampia coalizione di reti, movimenti, associazioni, sindacati, studenti, giovani per fermare la guerra in Ucraina e costruire un'Europa di pace.

L'iniziativa è fissata per venerdì 22 luglio, dalle ore 18 nella centralissima piazza Nettuno. Saranno presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e Rita Monticelli, delegata del sindaco di Bologna sui diritti umani.

Diversi gli interventi in programma, come recita una nota Ansa, tra chi ha aderito, Cgil Bologna e Emilia-Romagna, Centro di documentazione del manifesto pacifista, Acli Bologna, Anpi Bologna, Arci Bologna, Auser Bologna, Comitato difesa prigionieri politici in Iran, Circolo Acli Giovanni XXIII Bologna, Comunità Islamica di Bologna, Comunità S. Egidio - Cucine Popolari, Donne in nero Bologna, Donne per Nasrin - Legambiente Bologna, Libera Bologna, Manifesto in Rete, Mediterranea, Nexus E.R., Pax Christi Bologna, Period Think Tank, Portico della Pace di Bologna, Rete Studenti Medi e Rete degli Universitari Bologna.

L'urlo di Bologna per la pace, varie le iniziative in città

Dallo scoppio della guerra in Ucraina varie sono state le iniziative per la pace in città. L'ultima mobilitazione si era tenuta in città il mese scorso. Tra gli eventi stop war, anche un concertone di beneficenza, voluto dall'amministrazione comunale, che ha visto sfilare vari big della musica sul palco di piazza Maggiore. Migliaia le presenze. Forte il grido di Bologna per la pace, che non si smorza.