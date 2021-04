Manifestazione dei ristoratori a Roma, tafferugli con la polizia, Favia: "Ci dissociamo, fomato corteo parallelo"

"Non ci hanno fatto arrivare, hanno bloccato i pullman e poi ci sono gli estremisti in piazza". E' furioso Giovanni Favia, oggi a Roma per la manifestazione dei ristoratori aderenti alla campagna #ioapro, nella quale non sono mancati momenti di tensione con la polizia.

La manifestazione, che in prima battuta non era stata autorizzata, si è comunque riunita a Piazza San Silvestro, e qui, tra le fila dei partecipanti, si sono anche infliltrati anche gruppi di volti noti dell'estremismo di destra romano. La tensione si è alzata e sono volate manganellate e qualche bottiglia di vetro. Una parte del corteo poi ha decisamente virato percorso, avvicinandosi fino a vedere via del Parlamento.

"Abbiamo lasciato il corteo. Noi ci dissociamo, perché non siamo violenti. Ce ne siamo andati subito". scandisce Favia, in un video pubblicato su Facebook, dove ricostruisce i fatti e punta il dito contro il Governo.

"Chiediamo le dimissioni del ministro dell'Interno", urla l'ex M5s parlando al megafono in piazza. "Le Forze dell'ordine, a tavolino, hanno lasciato fuori migliaia di persone pacifiche- accusa Favia- bloccati in autostrada e sequestrati in stazione".

Quelli che invece sono riusciti ad arrivare, "in piazza hanno trovato gli estremisti- continua l'ex M5s- che sono stati lasciati liberi di fare quello che volevano". Non solo. "I bar della piazza vendevano bottiglie di vetro -accusa Favia- trovo inconepibile che la piazza non sia stata messa in sicurezza. È una vergogna".

Secondo Favia, "lo hanno fatto per delegittimare il movimento. Ci vogliono vendere all'opinione pubblica come gente che fa casino. E' stato fatto a tavolino sulla nostra pelle, per spegnere la forza civile di questa protesta". In tutto questo, punta il dito Favia, "c'è un responsabile ed è il ministro dell'Interno. Non si può negare a un movimento sociale in un periodo come questo qualsiasi piazza, a pochi giorni dalla manifestazione. E non puoi non mettere in sicurezza la piazza. Chiediamo le dimissioni del Ministro dell'Interno".