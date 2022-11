Manifestazione sindacati contro il caro energia, le voci dalla (gremita) piazza Roosevelt | VIDEO

Non è bastata la pioggia a fermare le centinaia di lavoratori che si sono ritrovati in piazza Franklin Delano Roosevelt per la manifestazione indetta da CGIL, CISL e UIL contro il caro energia. Le segreterie regionali delle sigle sindacali hanno protestato, in particolar modo, per gli extraprofitti delle aziende energetiche a partecipazione pubblica, come Hera e Iren: “I sindaci sono schiavi di queste multiutility – ha tuonato dal palco Giuliano Zignani, segretario generale della UIL Emilia-Romagna –. Hera, nei primi nove mesi del 2022, ha avuto un utile di 201 milioni di euro. Iren ha avuto un ricavo dell’81,9% in più rispetto al 2021. Nessuno, da parte delle istituzioni, si permette di chiedere loro di fare la propria parte: queste aziende hanno una grande responsabilità sociale”.

“Quella di oggi – ha detto Filippo Pieri, segretario generale della CISL Emilia-Romagna – è una manifestazione dove CGIL, CISL e UIL Emilia-Romagna sostengono le proprie posizioni in merito al caro energia, all’inflazione e al problema dei posti di lavoro. Il rischio è di trovarci di fronte ad una recessione: chiediamo quindi alla Regione, ai comuni e al Governo di lavorare e mettere in campo tutte le iniziative per poter gestire questa fase complicata”.

“La situazione è molto critica per i redditi medio-bassi – ha dichiarato Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL Emilia-Romagna – a causa del conflitto russo-ucraino e delle sue conseguenze in Italia e in Europa. Abbiamo un’inflazione che viaggia a due cifre che sta allargando la forbice delle disuguaglianze e abbiamo una recessione alle porte. Deve finire la stagione delle risposte spot, bisogna mettere in campo misure concrete: basta bonus, è l’ora delle riforme strutturali”.