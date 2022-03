Bologna torna in piazza per la Pace in Ucraina: "Abbiate pietà dei nostri civili bombardati" | VIDEO

Sul Crescentone le fiaccole distribuite compongono la parola 'Mir' che sia in russo sia in ucraino significa 'Pace'

Bologna torna in piazza per chiedere la pace in Ucraina. Stavolta accompagnata dalla musica degli Inti-Illimani e di Federico Poggipollini. Poi, in chiusura, un flash mob con alcune fiaccole compongono la parola 'Mir' che sia in russo sia in ucraino significa 'Pace'.

In piazza Maggiore, di fianco al palco, insieme alla vendita delle bandiere arcobaleno, si raccolgono le firme a favore di un appello al disarmo da indirizzare al sindaco. Ma c'è chi in piazza invoca la Nato e l'invio delle armi per la resistenza ucraina.

"Siamo consapevoli del momento tragico e degli sviluppi drammatici che sono dietro l'angolo – spiega Alberto Zucchero, attivista del Portico della Pace, tra gli organizzatori della manifestazione – siamo qui per ribadire e gridare forte l'appello affinché si costruiscano percorsi di pace e di de-escalation. Bisogna smontare tutti fattori e i processi che stanno incrementando l'intensità dello scontro. C'è un Paese che è sotto attacco e c'è un'invasione: in guerra non vince chi ha ragione, ma vince chi è più forte".

"Attenzione quindi a quando si parla di inviare armi, perché i più deboli perdono sempre". Poi, a margine aggiunge: "Crediamo che il popolo ucraino ci chieda in tutti i modi di attivare ogni processo affinché le parti ritrovino un percorso per ricostruire le condizioni di un accordo. Questo è il momento dei missili: bastano un despota e un bottone per distruggere un città, mentre ci vorranno anni per ricostruire. Ci vorranno le mani di tutti noi 'artigiani della pace', per questo le portiamo in piazza oggi: vogliamo gridare forte la necessità che si trovino percorsi di dialogo, per arrestare questa china inesorabile che sta assumendo la crisi".

Ribadisce la sua posizione contro l'invio delle armi anche Detjon Begaj, consigliere comunale di Coalizione civica. "Questa piazza deve essere propositiva, larga e plurale – sostiene – noi abbiamo già espresso le nostre perplessità all'invio delle armi, nella consapevolezza che c'è un popolo che resiste e che Putin è un aggressore e un criminale di guerra. Quello che manca è un'Europa forte, di pace e delle città, con una politica estera fuori da ogni logica militarista".

2mila in piazza per la pace a Bologna

"Chiudete i cieli agli aerei" nemici, "la Nato ci mandi le sue forze", "Stop Putin", "Stop guerra in Ucraina", "Bloccate la Russia". È quello che dicono in piazza tante ucraine e tanti ucraini che vivono a Bologna e in Emilia-Romagna anche da molti anni. Più che chiedere pace a tutti i costi, però, preferirebbero più aiuti. Tutti ringraziano 'l'Occidente' per gli aiuti messi in campo ma chiedono di più, a partire dalla No-fly one.

Irina, ad esempio, agita vicino ad altre connazionali un poster con un'immagine di Cristo che piange sangue e la scritta "Stop Putin". Originaria di una piccola città vicino a Kiev, Irina una volta sola, dice, è riuscita a sentire i suoi cari in Ucraina: "Sempre a causa delle bombe, del resto, mancano i collegamenti. Non ho più parole, che parole posso avere. La mia città è stata bombardata, ci sono morti tra i bimbi, tra i civili. Ringraziamo Usa e l'Ue per gli aiuti forniti, ma ora ci aspettiamo che l'Europa chiuda i cieli. Se non li chiudono, vinceremo lo stesso. L'Italia non vuole contribuire a chiudere il cielo agli aerei? Devo pensare che non ha pietà di questi bimbi? Ormai noi non dormiamo e non mangiamo". Per tutto questo, continua Irina, "siamo tutti in piazza oggi, anche se magari vale poco. Ma faccio vedere che esisto, almeno".

Lepore: "Unirsi per il cessate il fuoco"

"Dobbiamo unirci anche tra pensieri diversi per ottenere il cessate il fuoco e sostenere in questo momento il popolo ucraino". Queste le parole del sindaco Matteo Lepore, che dopo l'intervento dalla piazza di Firenze ribadisce il concetto anche in quella della sua città, dove arriva prima della chiusura.

"Tutte le piazze italiane di oggi sono dedicate all'impegno dei sindaci, delle città e delle comunità per la pace e per l'Ucraina- afferma Lepore- e credo che questa sia la cosa più importante da valorizzare. È la linea di queste piazze, dei sindaci, di Eurocities e di tutto il popolo italiano che sta dalla parte giusta, cioè con l'Ucraina".