Ue, corretta la mappa delle polemiche: l'Emilia-Romagna si "schiarisce"

In un primo momento indicate come aree italiane "rosso scuro", Emilia-Romagna e Veneto si "schiariscono". La mappa Ue relativa ai contagi, con impostazione anche regionale, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), è stata rivista, come rende noto la Conferenza Stato-Regioni.

Dopo le forti proteste, il 28 gennaio, l'Emilia Romagna si schiarisce e diventa "solo" rossa, insieme al Veneto.

Nella nuova versione, si legge nella nota, in Italia le aree definite come ad alto contagio - e quindi in rosso scuro - rimangono il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano. Aumentano le aree rosse scuro nella Penisola iberica, diminuiscono in Germania e nel sud della Svezia.

La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, afferma che per contenere la pandemia “si dovrebbero evitare viaggi non essenziali” ma esclude "misure troppo drastiche" per non “ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante”. Una posizione condivisa anche dall'eurodeputata ed ex vicepresidente della Regione, Elisabetta Hialmini, che sul tema ha presentato un'interrogazione in Commissione Europea.

Intanto, tornando in casa nostra, la regione attende di "diventare zona gialla, per l'andamento della curva epidemiologica, l'Rt è sceso ulteriormente, perché il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva è sceso e quindi si potrebbe prospettare questo, ma non siamo noi ad autoindicare la colorazione. Speriamo di potere essere già da domenica zona gialla", ha detto il presidente Stefano Bonaccini, ma bisogna attendere la riunione settimanale di oggi, 29 gennaio, e le determinazioni del ministro della salute.