Il 5 marzo torna la Bologna Marathon con la musica di Lucio Dalla | VIDEO

Tre medaglie con una strofa di 'Un uomo solo può vincere al mondo' di Lucio Dalla e la musica del cantautore bolognese per le strade. È la 'nuova' Bologna Marathon in programma il prossimo 5 marzo, con dieci postazioni dedicate alla musica che saranno allestite lungo il percorso.

L'iniziativa, presentata a casa Lucio Dalla, si intitola 'Se io fossi un angelo' ed è stata pensata come un tributo a Lucio, che ha sempre amato lo sport, nei giorni in cui si celebreranno gli 80 anni dalla sua nascita,

Nelle 10 postazioni suoneranno musicisti selezionati (la call apre l'1 dicembre e nella commissione esaminatrice c'è Ferrara Busker Festival) che eseguiranno almeno un brano di Dalla.

"Lucio ha sempre amato lo sport, ha giocato a basket e calcio, ma era anche bravo a sciare. Ha cantato i campioni dello sport ma ha anche dedicato diverse sigle ad eventi sportivi. Quindi ci è piaciuto accogliere la maratona", dice Andrea Faccani, presidente della fondazione Lucio Dalla.

Percorso e iscrizioni

Le nuove iscrizioni per la 42 Km Bologna Marathon, per la 30 Km dei Portici, per la 21 Km Run Tune Up e per la 5 Km Tecnocasa City Run, sono aperte. Si continua intanto a lavorare sul percorso per evitare le proteste della prima edizione, quando il traffico andò in tilt. Anziché toccare tutti i quartieri della città è plausibile che si opti per un circuito più raccolto, tra centro storico e periferia, ma ancora non si conoscono i dettagli.

L'assessora allo sport Roberta Li Calzi, reduce dalla maratona di New York, vorrebbe ricreare in città un po' della passione e del divertimento con cui è vissuto l'evento dall'altra parte dell'Atlantico. "Qualcosa questa città può imparare dal punto di vista dello spirito sportivo andando oltre i disagi che necessariamente possono esserci in questo genere di eventi. Dovremo costruire una grande maratona coinvolgendo le persone, anche attraverso la musica".