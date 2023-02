Bologna Marathon, Morandi: "Sarà bellissimo esserci. Festeggeremo Lucio Dalla"

Domenica Bologna torna ad essere una delle capitali italiane della maratona, con 6.500 podisti previsti per le tre gare, la corsa non competitiva e la staffetta di solidarietà che compongono il programma della Bologna Marathon 2023. Nel dettaglio, sono previste la maratona vera e propria da 42,195 chilometri, la '30 km dei Portici' e la mezza maratona 'Unipol move Run tune up', che complessivamente hanno già raccolto 4.700 iscrizioni, a cui si aggiungono la 'Tecnocasa Bologna city run', corsa non competitiva di cinque chilometri, e la staffetta di beneficenza 'Charity', che si correrà a coppie e il cui ricavato sarà devoluto ai tanti enti no profit che aderiscono all'iniziativa.

Tutte le gare partiranno da via Indipendenza: alle 8.30 scatterà la mezza maratona, alle 9.15 sarà la volta della 30 chilometri e della maratona e alle 9.30 partiranno la city run e la staffetta.

Il programma dell'evento sportivo è stato presentato stamane con un ospite d'eccezione in conferenza stampa: Gianni Morandi, fedelissimo della kermesse, che nell'occasione ha annunciato la sua presenza alla gara e ha poi ricordato l'amico Lucio Dalla: "Sarà bellissimo esserci- ha detto Morandi - insieme ricorderemo Lucio Dalla, in occasione del suo compleanno... anche se per me è un po' come se Lucio non se ne fosse mai andato. Mi immagino di vederlo uscire da un momento all'altro da un portone"

Cambia la viabilità per la Maratona: "Correggeremo il tiro rispetto al passato"

L'iniziativa comporterà, ovviamente, una serie di restrizioni per il traffico e deviazioni dei percorsi bus. Proprio su questo aspetto, che in occasione della scorsa edizione ha causato diverse criticità, si sofferma l'assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi, spiegando che "quest'anno abbiamo cercato di correggere il tiro. Per quanto riguarda la viabilità- evidenzia- abbiamo cercato di fornire un'informazione capillare, con cartelloni in giro per le strade e un mezzo elettrico che ha girato per avvisare dell'evento". Insomma, sintetizza l'assessora, per "far riuscire al meglio questo evento, che richiede tanto allenamento non solo fisico, ma anche 'organizzativo', abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili, e sono certa che i cittadini accoglieranno questa manifestazione con un sorriso".

Non solo maratona. Vari appuntamenti in programma

La Bologna Marathon, sottolinea poi Li Calzi in conferenza stampa, non si esaurirà con le gare di domenica. Già alle 10 di venerdì è infatti in programma un 'antipasto' al PalaDozza, dove aprirà il villaggio espositivo che ospiterà vari appuntamenti in attesa della gara e dove, venerdì e sabato fino alle 21, si potranno ritirare pettorali e pacchi gara. Infine, Bologna Marathon sarà l'occasione per ricordare il cantautore bolognese Lucio Dalla, che sabato compirebbe 80 anni. Due, in particolare, le iniziative per celebrarlo: alle 18 di sabato al PalaDozza e alle 10.30 di domenica in piazza Maggiore è in programma un omaggio musicale della band siciliana 'ibeatipaoli', che collaborarono con Dalla in varie occasioni, e domenica si esibiranno anche, lungo i percorsi di gara, 10 artisti selezionati grazie all'iniziativa 'Se io fossi un angelo', che interpreteranno alcuni brani del cantautore.