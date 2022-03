A Monte Sole una marcia per la pace in Ucraina: "L'Italia ripudia la Guerra"

A Monte Sole si torna a marciare per la pace. Domenica 6 marzo alle 15:30 è in programma una passeggiata per chiedere la fine della guerra in Ucraina: si parte dalla Scuola di Pace di Monte Sole e si arriva fino al cimitero di Casaglia, in particolare ai piedi della tomba di don Giuseppe Dossetti, uno dei principali ideatori dell’articolo 11 della Costituzione iche recita: "l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

Nella stessa giornata anche a Sant’Anna di Stazzema, Fossoli, Casa Cervi si terranno iniziative, dando vita ad una staffetta per la Pace che durerà tutta la domenica. Insieme i luoghi di memoria hanno sottoscritto un appello per chiedere la pace: "Abitare un luogo della violenza passata significa confrontarsi ogni giorno con l’esperienza della guerra - scrivono i cinque rappresentanti -, significa confrontarsi quotidianamente con tutto quello che alimenta la cultura dell’oppressione, della sopraffazione, dell’uccisione. Dai luoghi che abitiamo e dalle loro storie è nata la Costituzione Italiana che afferma senza possibilità di fraintendimenti che la guerra va ripudiata. Non solo rifiutata, ma ripudiata perché è immorale. Per questo non c’è giorno in cui la nostra attenzione non venga richiamata dalle decine di conflitti e guerre che devastano il mondo".

Organizzano e partecipano alla marcia a Monte Sole i tre comuni, Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno, il Parco storico di Monte Sole, il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto e la Scuola di Pace di Monte Sole.