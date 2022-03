Marco Biagi, 20 anni dall'agguato mortale: cerimonia in via Valdonica

Venti anni dalla morte di Marco Biagi, il professore giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 da un commando delle Nuove Br in via Valdonica, di rientro a casa dalla stazione in bicicletta. Per ricordarlo, come tutti gli anni un mini-corteo partirà in bicicletta alle 18 dalla stazione centrale, per poi arrivare al civico 14 di via Valdonica e deporre una corona di fiori nella piazzetta, appunto ribattezzata con il nome di Biagi.

Ventennale Marco Biagi: il programma

Questo il programma delle iniziative: