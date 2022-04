Marco, promessa del basket morto a 15 anni. Domenica la fiaccolata

Ad una settimana dal terribile incidente che ha strappato la vita a Marco Lelli Ricci, 15 anni, la sua comunità organizza una fiaccolata per stringersi intorno alla famiglia. L'appuntamento è per le 20.30 nel parco di Quarto Inferiore per arrivare poi, attraverso la ciclabile, alle scuole medie di Granarolo. Ad organizzare l'iniziativa, proprio gli ex compagni di classe di Marco.

La dinamica dell'incidente che ha ucciso il 15enne di Granarolo non è ancora del tutto chiara, la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità sulla segnaletica. In via Nuova, nel quartiere Pilastrello a Cento, vi era un cantiere aperto per lavori in corso e l'auto nella quale Marco viaggiava insieme ai genitori è finita in uno scavo. Quel tratto inoltre sarebbe percorribile solo ai residenti.