Il sindaco scrive agli imolesi: "E' il momento di restare uniti, un sorriso che va oltre la mascherina"

"Insieme ce la possiamo fare, con la luce del sorriso nei nostri occhi". Il sindaco di Imola Marco Panieri ha scritto una lettera aperta a cittadine e cittadini che suona come di conforte, ma anche di raccomandazione. Nell'ultimo bollettino coronavirus, la cittadina ha registrato + 123 contagi.

"Stiamo vivendo un periodo molto delicato per tutta la nostra Comunità. La diffusione del Covid-19 e le morti che colpiscono così duramente anche il nostro territorio impongono un momento di riflessione e di massimo impegno da parte di ciascuno di noi, nel più ampio spirito di collaborazione e di coesione sociale - si legge - voglio innanzitutto esprimere il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime. Sappiate che il vostro dolore è anche il nostro dolore, perché in una comunità autentica nessuno è lasciato solo e così come si moltiplica la gioia, allo stesso modo va condiviso fra tutti anche il dolore".

"Questo è il momento di restare uniti, non dello scontro politico. Proprio nelle difficoltà, una Comunità ha il dovere di essere coesa e sostenere tutti coloro che ogni giorno con professionalità, impegno e senso del dovere operano in prima linea per farci uscire dalla pandemia".

E poi un pensiero per gli ammalati "per la sofferenza che devono sopportare, e ai loro parenti, frastornati tra lo sconforto della malattia e la speranza della guarigione dei loro cari. A questo proposito, voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, OOSS e a coloro che operano nei vari servizi, tutti impegnati, per quanto di competenza, nel far funzionare al meglio le strutture sanitarie e nel prestare le cure necessarie negli ospedali, nelle case di riposo, nella medicina del territorio: sappiate che il vostro sforzo ed il vostro impegno quotidiano non sono solo determinanti per salvare vite umane e garantire la guarigione degli ammalati, ma sono esempio a tutti noi di etica professionale e di amore verso gli altri".

Sanità

Ausl di Imola in questo momento è "fortemente impegnata a mettere in campo tutta una serie di azioni ospedaliere e territoriali fondamentali per contenere e cercare di ridurre il più possibile l’emergenza sanitaria. Ma sappiamo che questa emergenza sanitaria porta con sé anche pesanti ricadute sul mondo della scuola, in ambito sociale ed economico, non solo qui, ma anche nel Paese e nel resto del mondo".

Scuola

Sul fronte educativo, Panieri ringrazia" il personale scolastico tutto e gli studenti per l’impegno che mettono nel proseguire con la didattica a distanza, consapevoli dell’importanza di non interrompere il percorso formativo, confidando che quanto prima possiate tornare tutti a scuola, in presenza".

Fondi e supporto alle imprese

Per quanto riguarda l’ambito sociale, il Comune - assicura il sindaco proseguirà "il sostegno, attraverso i fondi per la ‘solidarietà alimentare’ attribuiti dal Governo, a tutela delle fasce più deboli della popolazione e di coloro che causa questa pandemia si sono trovati in difficoltà economiche non previste. Intendiamo proseguire anche il supporto alle imprese, per quanto di nostra competenza e compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, riproponendo le misure di fiscalità locale (ad esempio Tari, Cosap) attuate anche nella prima fase di lockdown".

L'appello

"Infine, rivolgo un appello a tutte le cittadine ed i cittadini affinché continuino ad attuare comportamenti corretti, con quel senso di responsabilità fin qui dimostrato, rispettando tutte le misure di prevenzione alla diffusione della pandemia. Dobbiamo sforzarci di far emergere il meglio di noi e far capire a chi ci è vicino che ce la possiamo fare. Tutti insieme. Anche con un sorriso, che vada oltre la mascherina, nella luce dello sguardo rivolto al futuro".

Marco Panieri

Nato nel 1990 a Castel San Pietro, ha sempre vissuto a Imola. Dopo la maturità di Geometra ha conseguito la laurea in “Economia di Gestione delle Imprese” all’università di Bologna e, mentre conseguiva il Master in Economia e Gestione d’Impresa alla Business School Il Sole 24 Ore, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia impegnandosi anche nel mondo dell'associazionismo. Sette anni fa è stato eletto in Consiglio comunale a Imola con il Partito Democratico, per il quale ha ricoperto, dal 2018, il ruolo di Segretario Territoriale.

E' stato eletto sindaco a settembre del 2020.