Marelli, l'agitazione a Crevalcore non rientra: "Sospensione non basta, serve il rilancio"

La sospensione della procedura di chiusura dello stabilimento di Crevalcore non basta. I lavoratori vogliono garanzie più solide. Per questo in assemblea ieri hanno deciso di proseguire con la mobilitazione, che prevede sciopero e presidio permanente. "La sospensione a tempo indeterminato della procedura di avvio dei licenziamenti è un segnale ma allo stesso tempo non sufficiente ad assicurare le garanzie di continuità produttiva e salvaguardia occupazionale", spiegano Fiom, Fim e Uilm.

"L'intenzione espressa ieri al tavolo dall'azienda, di individuare dei soggetti esterni in grado di rilevare e riconvertire il sito produttivo sono insufficienti per poter pensare di essere sulla buona strada", avvertono i sindacati dei metalmeccanici di Bologna. "Riteniamo, altresì, che sia importante continuare a mantenere la vocazione produttiva del sito che da cinquant'anni produce componentistica per auto e pensiamo che Marelli per il peso strategico che rappresenta in Italia e nel mondo possa continuare a recitare un ruolo come player di componentistica anche in una prospettiva di riconversione", proseguono le sigle delle tute blu. "Riteniamo si possa partire da questa vertenza per una nuova politica industriale per diversificare le produzioni e governare la transizione anche attraverso i fondi nazionali che il governo si è impegnato a utilizzare per lo sviluppo e la salvaguardia del settore automotive", concludono.