Marelli. Calenda a Crevalcore, operai si allontanano: "Niente provocazioni, vogliamo lavorare"/VIDEO

Fiom svanisce alla prima vista di Calenda. Nel momento in cui il leader di Azione è sceso dall'auto davanti allo stabilimento Marelli di Crevalcore, gran parte dei manifestanti e sindacalisti si sono volatilizzati spostandosi nella direzione opposta. A due minuti dall'arrivo, quello che doveva essere un dibattito è diventato un inseguimento. "Voglio parlare" diceva il politico ma i sindacalisti non ne volevano sapere niente, senza neanche guardarlo negli occhi si giravano dall'altra parte.

Ricevuto il messaggio Calenda si ferma e parla alla stampa. "Qui si sta consumando una crisi iniziata nel 2018 quando chiesi che venisse bloccata la vendita di Marelli" ha annunciato il parlamentare, ai tempi Ministro dello Sviluppo Economico del governo Gentiloni. "La Fiat se n'è già andata, io fui l'unico ad opporsi al preventivo fatto dal governo prima che si trasferisse" ha aggiunto.

"La produzione di veicoli oggi è diminuita del 30% rispetto ai tempi di Marchionne, se non se ne parla è perché gli Elkann sono proprietari di Repubblica, il giornale di riferimento per la sinistra. Stiamo zitti mentre l'Italia sta attraversando la più grande deindustrializzazione dalla seconda guerra mondiale" ha concluso Calenda.

Lavoratori divisi

Parlando con i dipendenti in sciopero lo stato d'animo era diverso "non abbiamo niente di personale contro Calenda ma noi vogliamo solo tornare a lavorare" ha ammesso un'operaia. "Non crediamo che queste provocazioni porteranno a dei risultati, vogliamo solo tornare in fabbrica" ha aggiunto un collega.

Alcuni attivisti e compagni di Azione che hanno seguito il loro capo fino a Crevalcore, da tutto il nord Italia per sostenerlo, hanno provato ad invogliare la Fiom al dibattito invitando i rappresentanti a ripensarci. Il senatore Marco Lombardo è stato tra i primi ad avvicinarsi al gruppo di persone che aveva preso fisicamente le distanze da Calenda ma invano uno dei sindacalisti lo ha bloccato chiedendo all'onorevole di "rispettare la loro decisione".

L'accoglienza nei confronti della segretaria del Pd Elly Schlein di ieri fu molto diversa, i calendiani hanno sospettato che il "ghosting" della Fiom nei confronti del loro segretario potrebbe essere stato dovuto ad alcune critiche fatte in passato nei confronti di Maurizio Landini, segretario della Cgil. "Non si può fare muro così, di questo passo non si risolverà mai niente" ha commentato un attivista di quello schieramento. "La politicizzazione dei sindacati è un problema questa è una battaglia di tutti, non solo del Pd" ha aggiunto uno dei volontari azionisti.