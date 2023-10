Marelli Crevalcore, dal presidio: "Energia elettrica e coperture per le giornate fredde"

Una buona notizia per i lavoratori della Marelli di Crevalcore al 29° giorno di presidio davanti ai cancelli, dopo l'annunciata chiusura dello stabilimento che metterebbe a rischio 230 posti di lavoro: "Dalla Regione Emilia-Romagna arriva la convocazione per lunedì prossimo, 23 ottobre alle 14:30, del tavolo regionale, al fine di valutare l’evolversi di soluzioni industriali", fa sapere Fiom sui social che trova positiva "questa accelerazione del percorso, perché da un lato significa che il nostro presidio con blocco delle merci in uscita sta sortendo l’effetto desiderato, ovvero che si lavori alacremente per arrivare ad una soluzione rapida. Dall’altro lato è importante sapere che la Regione continua ad essere un punto cruciale di questa vertenza e che la questione non è stata derubricata a: è solo un problema di Roma. No, il problema è del territorio, ed il territorio con le Istituzioni continua ad avere un ruolo di primaria importanza per la soluzione di questa vertenza. Quindi siamo fiduciosi per l’incontro e lo aspettiamo con ansia".

Sono arrivati anche i tecnici dell’ENEL per la fornitura di energia elettrica "che ci ha gentilmente offerto il PD di Crevalcore - si legge - che, ci ha scritto oggi la Rita, farà pervenire nel fine settimana anche le coperture laterali della tensostruttura che sarà così finalmente completa e protetta per le giornate più fredde e piovose. Grazie Compagne e Compagni, senza di voi davvero sarebbe stata durissima".

Tante le visite al presidio dei lavoratori, tra sindacalisti, politici e cittadini che hanno partecipato in massa anche alla fiaccolata del 1° ottobre. Ieri sera, la diretta con la trasmissione "È sempre Cartabianca", in onda su Rete4 a partire dalle 21:25.