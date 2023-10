Marelli, fumata grigia al ministero, licenziamenti sospesi: "Non basta, vanno revocati"

Licenziamenti sospesi, ma a molti -a partire dal sindacato- non basta, e si chiede la revoca vera e propria della procedura. Umori non certo sereni quelli che filtrano tra le maestranze della Marelli di Crevalcore, arrivate in 200 tra operai e impiegati al tavolo del ministero del Made in Italy (ex Sviluppo economico) sull'annuncio di chiusura dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore.

Oggi a Roma al tavolo di crisi erano presenti il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, la sottosegretaria Fausta Bergamotto, rappresentanti di Invitalia, la Regione Emilia-Romagna con l’assessore Colla, la Città Metropolitana di Bologna, organizzazioni sindacali nazionali e regionali emiliano-romagnole e vertici della proprietà.

La Marelli durante l’incontro si è detta disposta a “sospendere” a tempo indefinito la procedura di cessazione e licenziamento dei 229 lavoratori, in attesa di trovare una soluzione per il sito di Crevalcore a un tavolo congiunto con Governo, Regione Emilia-Romagna e parti sociali.

Voci dal presidio: "Inaccettabile che Marelli si chiami fuori"

"Marelli oggi ha comunicato che uscirà formalmente da Crevalcore. Si impegna a trovare una soluzione di riconversione, ma la soluzione del futuro non sarà Marelli". Lo evidenzia dal presidio romano sulla Marelli Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil, in attesa delle assemblee al presidio domani con tutti i dipendenti. "All'unisono, come organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto al Governo -continua Lodi parlando ai lavoratori- il ritiro della procedura di chiusura, e anche la Regione Emilia-Romagna è disponibile a dare il suo contributo per risolvere il problema, chiedendo a sua volta il ritiro. L'azienda da parte sua ha detto che non è nelle condizioni di ritirare" la procedura di chiusura, "perché questo- riporta Lodi- avrebbe sconfessato la sua analisi e le sue motivazioni. Per questo è arrivata la sospensione a tempo determinato".

Lodi aggiunge che Marelli ha detto di volersi impegnare fino alla soluzione del problema, "che significa reindustrializzazione del sito senza che Marelli venga impegnata in prospettiva", appunto. Il Governo deve farsi carico di questa responsabilità, rilancia il dirigente Fiom, con la "reindustrializzazione di quel sito: inaccettabile che Marelli si chiami fuori, il percorso non deve escludere Marelli anche in futuro". A fronte della dichiarazione di sospensione della chiusura, conclude Lodi, "l'azienda si aspetta un allentamento di mobilitazione e scioperi. Abbiamo replicato che su questo si apre una discussione con lavoratrici e lavoratori, saranno loro a decidere. Certo, ci sembra già un elemento ricattatorio. Non ci sono le condizioni per sospendere la mobilitazione", anticipa Lodi.

La Uilm: "Primo passo c'è stato"

C'è un "primo, seppur piccolo, risultato conseguito grazie alle mobilitazioni dei lavoratori di tutti gli stabilimenti italiani e grazie alla solidarietà dimostrata dalle istituzioni pubbliche" annunciano intanto Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore automotive, e Stefano Lombardi, segretario generale della Uilm di Bologna.

"Avremmo voluto -commentano i due sindacalisti- un ritiro completo e definitivo della procedura di chiusura, ma oggi abbiamo ottenuto una sua sospensione a tempo indeterminato, che per lo meno consente di avviare un confronto senza un conto alla rovescia avviato. Il tempo così guadagnato si rivelerà davvero utile, però, solo se porterà alla individuazione di una soluzione che scongiuri la cessazione della produzione e il licenziamento dei lavoratori".

Da Pd E M5S coro di no alla chiusura

Dal Pd s chiede del pari il rientro di tutta la decisione. "Certo è un segnale ma sarebbe stato giusto e necessario che l'azienda avesse revocato e non solo sospeso la procedura" scrivono in una nota Andrea De Maria, Virginio Merola e Stefano Vaccari, deputati Pd, che incalzano: "Ora la proprietà è chiamata a dare risposte certe ed a mettere in campo le iniziative di sua competenza per garantire la permanenza dello stabilimento Marelli".

La Regione, nella persona del presidente Stefano Boncaccini e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico per adesso si accoda al coro di no. "Siamo pronti- afferma Bonaccini- a discutere con responsabilità insieme al Governo, al territorio e alle parti sociali senza escludere alcuna ipotesi di lavoro, a partire dalla possibilità di convincere Marelli a tornare sui propri passi e investire seriamente su Crevalcore, sulla base di un piano industriale condiviso. Il ministro Urso ha proposto di far diventare questa discussione un modello per accompagnare la transizione del settore dell'automotive, ma diciamo con forza al ministro che un tale modello non può in alcun modo prevedere una cessata attività".

Il ministro Urso: "Possibile reindustrializzare, nuovo tavolo a giorni"

Dopo la conclusione del tavolo, anche il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'incontro odierno su Marelli a Roma, ha rilascicato una dichiarazione. "Abbiamo chiesto all'azienda -commenta Urso- di presentare quanto prima un piano industriale completo, relativo anche agli altri stabilimenti che insistono nel nostro paese". Aggiunge la sottosegretaria Fausta Bergamotto: "Abbiamo deciso di rivederci il prossimo 8 novembre per un nuovo incontro con tutti gli attori sul futuro del sito. Nel frattempo lavoreremo insieme all'azienda e alle parti interessate per avviare il processo di ricerca e valutazione di nuove soluzioni produttive e occupazionali". Intanto, da Bologna applaude Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione: "Piena e completa soddisfazione per la soluzione trovata dal Mimit alla chiusura della Marelli che, grazie all'intervento del Governo Meloni e del Ministro Urso continuerà a garantire il lavoro a centinaia di persone e mantenere sul nostro territorio un'eccellenza produttiva".