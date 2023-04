Omicidio Alessandra Matteuzzi, la difesa chiede di sentire Maria De Filippi

La popolare conduttrice televisiva Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a testimoniare nel processo sull'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, al via il 3 maggio davanti alla Corte di assise di Bologna dove è imputato l'ex fidanzato, il 27enne Giovanni Padovani. La conduttrice è stata inserita nella lista testi del legale di Padovani, l'avvocato Gabriele Bordoni, che chiede ai giudici di ascoltarla in dibattimento sui contatti avuti dal suo assistito con la direzione del programma televisivo 'Uomini e donne' fino al giorno dell'omicidio.

Perché la richiesta di sentire la conduttrice

Secondo Bordoni, il pomeriggio del 23 agosto Padovani telefonò alla trasmissione chiedendo di poter partecipare alle preselezioni per le puntate della settimana successiva. Questo, per il legale, "dimostrerebbe che stava facendo programmi per i giorni successivi e non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera". Bordoni dice di aver chiesto alla trasmissione, fin qui invano, un riscontro di quel contatto e del suo contenuto. Per questo motivo si è risolto a chiedere di sentire la conduttrice. Tra i testimoni ci sono anche i consulenti di parte, la psicologa Manuela Bargnesi e lo psichiatra Alessandro Meluzzi.

La difesa chiede la perizia psichiatrica

L'avvocato Bordoni ha anche annunciato di aver formalizzato la richiesta di disporre accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, e sulla sua capacità di partecipare al processo. "Prendiamo atto della richiesta di perizia psichiatrica proposta dalla difesa, nei confronti di Giovanni Padovani: trattasi di attività che ci attendevamo ancorché, a nostro avviso, non vi sia agli atti alcun elemento che possa far dubitare della capacità di intendere e di volere dell'imputato, tanto meno della capacità di stare nel processo", dicono gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, difensori della famiglia di Alessandra Matteuzzi. "Comprendiamo - proseguono gli avvocati Rinaldi e Petroncini - le esigenze della difesa ed il desiderio di difendere comunque in ogni modo Padovani, pure con richieste infondate".