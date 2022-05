Omicidio Biagi, la moglie Marina: “Imperdonabile chi gli tolse la scorta”

“È imperdonabile, questo non lo avevo scritto, ma lo dico. Imperdonabile”. Cosi' Marina Orlandi, moglie del defunto Marco Biagi, nel suo intervento alla Camera durante la cerimonia a Montecitorio in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la vedova del giuslavorista ha improvvisato un intervento a braccio rispetto al testo scritto preparato per il suo discorso, sottolineando come la scorta gli fu tolta “proprio nel momento in cui si sentiva più in pericolo e temeva per la vita".

“La risposta di chi stava ai vertici delle istituzioni e che avrebbe dovuto proteggerlo - ha aggiunto Marina Orlandi - fu che non esisteva il pericolo delle Brigate rosse. Questo è imperdonabile, non lo avevo scritto nel discorso, ma è imperdonabile". Come riportato dall’Agenzia Dire, alla fine del suo intervento la vedova di Marco Biagi ha ricevuto un lungo applauso da parte dell’aula.

Vent’anni dall’omicidio di Marco Biagi

Proprio quest’anno ricorrono i venti anni dall’omicidio di Marco Biagi, il giuslavorista bolognese ucciso dalle Nuove Brigate Rosse davanti alla sua abitazione il 19 marzo del 2002. Lo scorso 19 marzo, in occasione del ventennale del suo assassinio, il sindaco Lepore e una rappresentanza delle forze dell’ordine cittadine avevano ripercorso il tragitto che quella sera Biagi aveva compiuto con la sua bicicletta dalla stazione Centrale fino alla sua abitazione, dove poi fu assassinato. “Un intellettuale che ha sempre lavorato in difesa dei più deboli – aveva commentato il sindaco Lepore in quell’occasione – Marco Biagi lavorava per un mondo del lavoro più giusto, facendo proposte che ovviamente potevano essere criticate ma che indubbiamente hanno acceso un faro sui cambiamenti verso cui il lavoro è andato incontro”.