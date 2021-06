Il premier Draghi in Emilia: "Terra d'eccellenza, è leader nel mondo"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina il premier, insieme al governatore Stefano Bonaccini, si è recato al Tecnopolo di via Stalingrado per una breve ispezione. Più tardi Draghi si è spostato nel modenese, a Fiorano, presso un distretto della ceramica per incontrare il presidente di Confindustria ceramica Giovanni Savorani.

"Quello che si percepisce è un sollievo, un entusiasmo - ha detto Draghi - che danno conforto, questo avviene in un territorio che era un'eccellenza anche prima della pandemia. I numeri sono impressionanti, come la chiarezza con cui avete elencato le cose che il Governo deve fare".