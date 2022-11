Scomparso a 87 anni Mario Forghieri, mondo dei motori in lutto

Mondo dei motori in lutto per la morte di Mario Forghieri, il papà della F1 Ferrari degli anni sessanta e settanta. Nato a Modena, aveva 87 anni. Fra i più stretti collaboratori di Enzo Ferrari, direttore tecnico della Ferrari dal 1962 al 1987, con lui la casa di Maranello ha vinto sette titoli costruttori.

“Ci lascia un uomo che ha fatto la storia della Ferrari e della Formula uno -ricorda unendosi alle condoglianze il presidente della Regione Stefano Bonaccini- e della nostra terra, di cui ha rappresentato al meglio nel mondo lo spirito innovatore, unito a capacità e conoscenze tecniche ineguagliabili, la capacità di guardare avanti e la forza di lavorare insieme a grandissimi traguardi. Tutto con la grande passione per l’automobilismo e la Ferrari, lui, per anni fra i più stretti collaboratori di Enzo Ferrari. A nome mio personale, della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola esprimo la massima vicinanza e solidarietà alla famiglia di Mauro Forghieri e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Così come siamo vicini alla Ferrari e alla Città di Modena”.

Cordoglio anche da parte della capogruppo Fdi in regione Marta Evangelisti. "A nome del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Mauro Forghieri, straordinario modenese che con il suo prezioso lavoro come direttore tecnico del Reparto Corse Ferrarie progettista di tutte le vetture da corsa del Cavallino in quel periodo, ha contribuito al successo delle Rosse di Maranello, eccellenza dell’Emilia Romagna nota in tutto il mondo".