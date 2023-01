Marjane Satrapi all'inaugurazione dell'anno accademico Unibo | Video

La fumettista e regista iraniana Marjane Satrapi, autrice di "Persepolis", il prossimo 20 febbraio parteciperà all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bologna. Lo annuncia il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari, intervenendo oggi ad un convegno promosso dalla Società medica chirurgica di Bologna. Molari sottolinea di aver "fortemente voluto" la presenza di una donna iraniana come Satrapi: un'idea "in linea con quelli che sono i principali problemi che abbiamo in questo periodo sui diritti civili e il valore della persona. Credo- aggiunge il rettore- sia importante tenere viva l'attenzione su questi temi e la scelta di Satrapi va proprio in questa direzione". Anche questa sarà "un'occasione per discutere di quanto debbano essere accoglienti e rispettose dei diritti umani la nostra Università e la nostra città", afferma Molari.