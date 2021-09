40mila euro nella valigia diretta in Marocco: fermato all'Aeroporto Marconi|VIDEO

Nel solo periodo estivo al Marconi sono state intercettate somme di denaro contante non dichiarato per oltre 2.000.000 di Euro

Sono numerosi i tentativi di eludere i controlli doganali e valutari presso aeroporti e stazioni, come accaduto nei giorni scorso al Marconi, dove un cittadino di nazionalità marocchina è finito nel mirino di Guardia di Finanza e Agenzia Accise, Dogane e Monopoli - Adm.

ll controllo ha consentito di rinvenire denaro contante che il passeggero nascondeva addosso e nel suo bagaglio per oltre 40.000 euro senza fornire una dichiarazione attendibile.

Nel solo periodo estivo, fanno sapere Adm e Fiamme Gialle, all'aeroporto di Bologna sono state intercettate somme di denaro contante non dichiarato per oltre 2.000.000 di Euro, trasportate soprattutto da passeggeri in uscita dal territorio nazionale. Nell'ultimo caso, il cittadino marocchino stava rientrando nel suo paese d'origine.

La valuta è spesso rinvenuta tra gli abiti che le persone indossano o occultata all’interno dei bagagli portati al seguito: "Tutti i passeggeri segnalati si sono avvalsi della facoltà di estinguere le violazioni accertate mediante l’oblazione immediata, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa" si legge nella nota "Ai sensi della vigente normativa nazionale, in capo ai viaggiatori sussiste l’obbligo di dichiarare il possesso di valuta per importi pari o superiori a 10.000 euro".

