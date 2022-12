Il Marocco vola in semifinale: e in centro è ancora festa

Onda rosso-verde in centro a Bologna dopo la vittoria per 1-0 della nazionale marocchina contro il Portogallo ai quarti di finale del Mondiale di calcio in Qatar.

A presidiare la zona, la Polizia, mentre centinaia di tifosi, fanno festa e e ballano per le vie del centro pedonale.

Una specie di sogno per il Marocco, prima squadra africana della storia storia del calcio a qualificarsi per una semifinale, impresa degli 11 di Regragui.