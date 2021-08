Da San Pietro alle Olimpiadi, Martina Santandrea vince il bronzo con le Farfalle: "Un sogno che si realizza. Ora puntiamo ai mondiali"

Martina Santandrea, 22 anni il 5 settembre, è la giovane atleta azzurra nata a Bentivoglio ma residente a San Pietro in Casale, che alla sua prima Olimpiade ha conquistato la medaglia di bronzo con le Farfalle. Grazie a loro anche alla ritmica è salita sul podio e in vista dei mondiali in programma a ottobre, sempre in Giappone, Martina ora si gode la tanto sognata medaglia.

Martina, ha metabolizzato cosa è successo?

"Sembra ancora tutto un sogno, un sogno che però si è realizzato. In questi giorni è successo di tutto ed è stato incredibile. Delle volte non ci credo, poi tocco con mano quella medaglia ed è spettacolare".

Come è stato il rientro a casa?

"Sentire tutto il calore delle persone, vedere quanta gente ti ferma per fare i complimenti e soprattutto sentire tutti che si sono emozionati davanti alle nostre esibizioni rimanendo svegli fino alle 4 del mattino per vederci è emozionante. Non posso far altro che ringraziare tutti, è un momento magico. Ringrazio anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che da Instagram ha mandato un messaggio, un grande onore per me"

Torniamo a Tokyo, quando avete iniziato a capire che potevate salire sul podio?

"Siamo arrivate alle Olimpadi decidendo di voler fare la nostra gara, e farla bene. Volemo portare a termine escuzioni pulite e difendere tutto il nostro lavoro. Eravamo consapevoli di poterci giocare la medaglia, e quando abbiamo visto che dalla classifica eravamo terze eravamo più agguerrite che mai. Volevamo tutte quella medaglia, e l'abbiamo ottenuta".

Riesce a descrivere l'emozione dell'ultima esibizione? C'è qualcosa a cui ha pensato in particolare?

"Il momento prima di entrare in pedana è stato bellissimo. Ho pensato alle ultime parole del capitano e durante l'ultimo esercizio entriamo in una formazione in cui davanti, di spalle, ho Martina Centofanti. Tutte ci siamo fatte un tatuaggio, abbiamo la scritta 'guerriere' con una piccola farfalla e mi sono venuti i brividi vedendolo. Sapevo che potevamo farcela e il resto era tutta massima concentrazione..."

Come descriverebbe l'esperienza olimpica?

"Incredibile. Sicuramente queste sono Olimpiadi che passerrano alla storia per il contesto in cui si sono svolte. Le premiazioni con le mascherine, la mensa con i separatori e così via...ma ce la siamo goduta al massimo, anche dal lato umano. Camminare nel villaggio e incontrare atleti di ogni età e nazione era bellissimo"

Chi vuole ringraziare per questo traguardo?

"Questa medaglia è una dedica alla nostra allenatrice Emanuela Maccarani che ha sempre creduto in noi, anche quando l'anno scorso, in piena pandemia, vedevamo le gare annullarsi una dietro l'altra ma lei ci ha sempre incitato, guidandoci fino a questo sogno olimpico. Una medaglia che dedico alla mia famiglia e ai miei nonni, e a mio nonno in particolare. Quando ero piccola era lui che mi accompagnava in palestra a Ferrara ad allenarmi. Insomma, è un grande traguardo da condividere con tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare fino a qui, ex allenatrici comprese. E' doveroso sottolineare una cosa: in pedana eravamo in cinque ma dietro ci sono tante ginnaste e tante persone che hanno permesso tutto questo. Un grande grazie, dal profondo del cuore, va a loro"

Una nota di colore...ma come erano quei letti di cartone?

"Noi li abbiamo trovati comodi, erano suddivisi in tre parti e si giravano con un macchinario base allain base alla conformazione del proprio corpo, noi ci siamo trovate bene"

Adesso ferie?

"Adesso resterò qualche giorno a San Pietro in casale, poi andrò in Grecia con la squadra e al ritorno puntiamo dirette ai mondiali in programa a fine ottobre"

Le Farfalle alle Olimpiadi / Foto Eurosport