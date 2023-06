Marzabotto, Antoci ospite di Libera: bossoli vicino al suo albergo

Una busta con due bossoli, forse un avvertimento. Allarme nel pomeriggio di ieri per Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi già noto per aver svelato il sistema mafioso di accaparramento dei fondi europei in Sicilia.

A rinvenire la busta, contenente i due bossoli un po' arrugginiti, sono stati gli uomini di scorta ad Antoci, già oggetto di minacce e sotto scorta così come la familglia. LA busta era fuori dell'albergo a una ventina di metri dall'ingresso, ed è stata rinvenuta durante le operaizoni di bonifica dell'ambiente. Dopo il rinvenimento, Antoci è stato spostato in un altro albergo. Il presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto ha quindi parteciapto regolarmente all'iniziativa a Marzabotto organizzata da Libera.

"Esprimiamo a lui la nostra solidarietà e il nostro supporto -fanno sapere dall'associazione antimafia- Lo facciamo da Monte Sole, dove si sta svolgendo il festival e dove ieri l'ex presidente del Parco dei Nebrodi è intervenuto, dai terreni del parco storico dove è arrivata la mafia dei pascoli: la stessa mafia che Antoci per primo ha denunciato". Commenta Andrea Giagnorio, referente provinciale di Libera Bologna: “La minaccia arrivata a Giuseppe Antoci è, dal nostro punto di vista, ancora più grave e ci invita a tenere ancora più alta la guardia di fronte a una presenza mafiosa inquietante e fortemente intimidatoria, ma che non ci sorprende.”

Solidarietà arriva anche dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Un atto vile che come comunità respingiamo con forza. Non resteremo in silenzio di fronte a qualsiasi intimidazione che avvenga nel nostro territorio ai danni di chi combatte e contrasta la mafia nei suoi interessi e affari.