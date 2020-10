Celebrazioni eccidio di Marzabotto con polemica, Battistini: "Non ci hanno fatto entrare"

Le celebrazioni in memoria dell’eccidio di Marzabotto sono terminate con un’accesa polemica. L’esponente del centro destra in consiglio comunale, Morris Battistini, insieme alla collega Mariela Evangelina Fuentes, sarebbero state le uniche due persone in rappresentanza della politica locale a rimanere fuori dal sacrario.

A raccontare a Bologna Today quanto accaduto questa mattina davanti al monumento ai Caduti è direttamente Battistini: “Sono ancora sconcertato. Io e la mia collega in consiglio comunale siamo stati fermati da un dirigente delle celebrazioni al cancello davanti al monumento ai Caduti di Marzabotto. All’inizio abbiamo pensato che fosse per non superare il numero di persone previsto e a causa dell’emergenza Covid, ma poco dopo sono entrati alcuni esponenti del Partito Democratico. Questo dimostra che non ci hanno fatto entrare volutamente - incalza - la sindaca era già all’interno a sono convinto che se fosse stata fuori ci avrebbe fatto entrare, come era giusto”.

Il consigliere di centro-destra , poco dopo l'accaduto, ha scritto su Facebook: "Succede a Marzabotto. Il Centro Destra invitato alla Celebrazione della Commemorazione dell’eccidio di Marzabotto attraverso i suoi amministratori locali, al momento del pichetto al Sacrario dei Caduti, viene bloccato e lasciato fuori mentre entrano liberamente Segretario del PD locale ed altri esponenti della sinistra! Questi sono i democratici che vogliono contrastare l’odio, l’intolleranza e che parlano di libertà di opinione e di pensiero! Complimenti!"

“È sconcertante che qualcuno abbia deciso o meglio impedito il nostro accesso al sacrario - commenta ancora a Bologna Today Battistini - Visto il contesto e il luogo nel quale ci trovavamo, per puro rispetto, io e la mia collega non abbiamo né insistito più di tanto né fatto polemiche. Vietare l’ingresso a una rappresentanza politica locale, in un giorno e in un momento così importante, è inammissibile”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su quanto denunciato da Morris Battistini è intervenuto anche il critico Vittorio Sgarbi, attraverso un duro post su Facebook.