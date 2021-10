Cade durante escursione in E-bike: elisoccorso in volo

Un uomo di 52 anni, residente a Castelfranco Emilia, è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere rimasto ferito durante una escursione in E-bike, nei dintroni di Marzabotto, sull'Appennino bolognese.

Il 52enne si era recato con un amico nella frazione di Medelana, per poi imboccare un sentiero. Arrivati in prossimità dello storico castello, in un tratto di discesa molto accentuato, l’uomo ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra riportando un trauma all’ addome e al bacino.

Sul posto sono stati inviati la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Rocca di Badolo e l’ambulanza 118 di Vergato. Il paziente è stato poi raggiunto in breve tempo dalla squadra territoriale del Soccorso alpino e poi dal personale infermieristico dell’ambulanza. Dopo valutazione da parte del personale sanitario è stato richiesto l’intervento dell’elicottero 118 di Bologna, che dopo stabilizzazione da parte dell’anestesista lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.