Marzabotto, 16enne incastrato nel fiume: tratto in salvo dai sommozzatori dei Vigili del fuoco

Sommozzatori dei vigili del fuoco nel pomeriggio a Marzabotto, per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto incastrato mentre faceva il bagno nel fiume. Lo riferisce Ansa.

Intorno alle 15 in località Allocco, isi trovava vicino a delle cascatelle artificiali quando, per motivi ancora da chiarire, un ferro gli si è conficcato nella mano tenendolo incastrato. Per trarlo in salvo sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre, il nucleo sommozzatori e l'elicottero. I sommozzatori hanno tagliato il metallo e lo hanno liberato.

Il 16enne è strato trasportatocon l'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore. Sul posto anche i Carabinieri.