Pestaggio in piazza Aldrovandi: giovane in ospedale con la mascella rotta

Un altro episodio violento in centro a Bologna. Un giovane 25enne sabato sera, intorno alle 23, è stato aggredito in piazza Aldrovandi e ieri pomeriggio si è recato all'Ospedale Sant'Orsola con la mascella rotta. Per lui un'operazione e una prognosi di 30 giorni, mentre indagini della Squadra Mobile sono in corso per ricostruire quanto accaduto.

In quelle ore infatti la piazza era presidiata in vista dei controlli straordinari delle forze dell'ordine ma non ci sono state segnalazioni né il ragazzo stesso ha chiesto aiuto. La polizia è al lavoro per acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza e verificare se quanto riportato dal giovane è riscontrabile dalle riprese.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri per risalire al responsabile dell'aggressione dell'11 febbraio in via Petroni quando un 19enne è stato accoltellato al torace. (Foto archivio)