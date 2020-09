"Mascherina obbligatoria sotto i portici": il consiglio comunale lo chiede al sindaco

Correre e passeggiare sotto i portici di Bologna? Sì, ma solo se si indossa la mascherina. Lo stesso vale per chi sta semplicemente fuori dai luoghi pubblici, come locali, negozi, ristoranti e centri commerciali.

Il Consiglio comunale di Bologna oggi ha approvato (con 15 voti favorevoli e 11 astenuti) un ordine del giorno che chiede tutto questo insistendo sull'importanza e il rispetto delle misure di sicurezza indispensabili per limitare la diffusione del coronavirus, come il distanziamento sociale e l'uso corretto della mascherina.

L'odg era stato proposto dal consigliere del Partito democratico, Vinicio Zanetti. In particolare, il Consiglio invita il sindaco Virginio Merola a rendere obbligatorio l'uso della mascherina "per chi stazioni all'esterno di luoghi accessibili al pubblico, come ad esempio locali, negozi, ristoranti e centri commerciali, nonché a prevedere l'obbligo di utilizzo della mascherina sotto i portici per chiunque vi stazioni, li attraversi, vi corra o vi passeggi", si legge nel testo ufficiale.

Non solo, il Comune di Bologna invita i cittadini ad usare la mascherina anche nelle parti comuni dei condomini. Più in generale, l'odg approvato invita a "mantenere alta l'attenzione dell'amministrazione, assieme alla Regione Emilia-Romagna, sulla "regolarità delle forniture di mascherine in modo da garantirne costantemente la disponibilità; a continuare a fornire gratuitamente le mascherine alle fasce più deboli della popolazione come fatto in questi mesi". Parallelamente, il Comune invita i cittadini a "uscire di casa sempre con la mascherina così da poterla prontamente utilizzare nei casi previsti dalle disposizioni normative". (Saf/ Dire)