Mascherine all'aperto, via l'obbligo dal 28 giugno: ok del Cts

Dal 28 giugno, quando tutte le regioni saranno in zona bianca, le mascherine all'aperto non saranno più un obbligo, a patto che non via sia il rischio di assembramento

Il ministro della Salute, Roberto Sèperanza, lo ha comunicato in un twitt, una volta recepito il parere del Cts - Comitato Tecnico-Scientifico: dal 28 giugno, quando tutte le regioni saranno in zona bianca, le mascherine all'aperto non saranno più un obbligo, a patto che non via sia il rischio di assembramento.



Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts. — Roberto Speranza (@robersperanza) June 21, 2021



"Il Cts - si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro - nella seduta odierna ha affrontato il quesito posto dal ministero della Salute circa l’opportunità di mantenere l’obbligo di indossare mascherine nell’attuale scenario epidemiologico e ritiene che: le mascherine rappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus; lo scenario epidemiologico è caratterizzato da una incidenza stabilmente e significativamente sotto i 50 casi x 100.000 abitanti nei 7 giorni indicativa di una contenuta circolazione del virus SARS-CoV-2; questo si tradurrà in un quadro nazionale che dalla prossima settimana vedrà tutte le regioni in zona bianca".

Tuttavia il Cts raccomanda:

- di portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni;

- l'’uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto;

- di indossarla negli ambienti sanitari secondo i protocolli;

- l’obbligo di indossarla su tutti i mezzi di trasporto pubblico;

- di rispettare le disposizioni e i protocolli stabiliti per l’esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative".

Quando dovremo continuare a usare le mascherine?

Resta l'obbligo all'interno dei locali , bar, ristoranti, cinema, negozi e mezzi pubblici, ma la mascherina si potrà togliere quando si è seduti ai tavoli esterni. Va sempre indossata nei luoghi a rischio assembramento.