Mascherine sul bus, troppo poche: il comune corre ai ripari

Con i contagi che risalgono, il giro di vite è ancora più urgente. Per questo il comune di Bologna sta pensando ad aumentare i pattugliamenti degli agenti di polizia locale proprio sui mezzi pubblici, eventualmente per sanzionare chi non rispetta la norma -ancora in vigore- della mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici.

A chiedere il pugno duro è Pd di Bologna, e Palazzo D'Accursio ha naturalmente raccolto la sollecitazione. Per quanto riguarda l'uso della mascherina sui mezzi pubblici "è vero che il rispetto di questa prescrizione è affidato il controllo delle Forze dell'ordine. Su questo intendiamo confrontarci per mettere in campo opportune modalità di monitoraggio e sanzioni", fa sapere l'assessora comunale alla Mobilità rispondendo oggi al question time alla richiesta portata in aula dal dem Claudio Mazzanti, suo predecessore in assessorato.

"Con la recrudescenza del virus credo sia il momento di tornare a fare i controlli come all'inizio della pandemia", dice Mazzanti, lamentando da utente Tper il mancato rispetto dell'uso delle mascherine a bordo da parte di tanti. Orioli, nella risposta letta in aula dal collega Massimo Bugani, riferisce le informazioni ottenute dall'Ausl di Bologna sull'andamento della pandemia: la nuova ondata, che sta generando molti più casi rispetto a quelli registrati nelle estati precedenti, "probabilmente vedrà il suo picco tra la fine di giugno e i primi 10 giorni di luglio".