Covid. Verso lo stop alle mascherine al chiuso (ma la scienza si divide)

Verso un altro tassello per il ritorno alla 'normalità'. Tra una decina di giorni attesa la decisione sullo stop all'obbligo di mascherine al chiuso. E' possibile tuttavia che in determinati luoghi continueranno a essere necessarie, ma in tal caso dovremmo avere un elenco limitato e be preciso.

Al momento tuttavia medici e scienziati esprimono posizioni profondamente diverse sull'obbligo di mascherine a maggio. Il Dg Ausl di Bologna, Bordon, ha già fatto appello alla necessità di continuare a usare attenzione, per non disperdere i sacrifici fatti sino ad ora.

A livello nazionale il microbiologo Andrea Crisanti suggerisce le mascherine ad anziani e fragili, in combinazione con la quarta dose, dal momento che "con Omicron è cambiato il paradigma ed è diventato impossibile controllare la diffusione del virus, come dimostra la situazione di Shanghai in lockdown da un mese". Non la pensa invece così Massimo Galli: "La mascherina al chiuso non va abolita, e mi pare fuori discussione sui mezzi pubblici. Poi in molti continueranno a usarla comunque, in fondo siamo un Paese anziano e prudente".

Mascherine, le nuove regole dal 1º maggio 2022

Da maggio, è questa l'ipotesi più forte, si andrà verso una riconferma delle mascherine sui mezzi di trasporto e al cinema, dove si potrebbe passare però dalle Ffp2 alle mascherine chirurgiche (più economiche). L’obbligo di mascherine al chiuso dovrebbe essere confermato (fino a giugno, poi si vedrà) anche negli uffici e in generale nei luoghi di lavoro. Potrebbe però saltare l'obbligo per i clienti di negozi e supermercati.

Per ora l'ultimo decreto stabilisce che fino al 30 aprile le mascherine sono obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. Con l’eccezione delle scuole. Dove già da adesso è previsto l’obbligo in classe della mascherina chirurgica fino alla fine dell'anno scolastico (nella prima decade di giugno). Ci sono paradossi, perché imporre la mascherina a tutti i bambini sopra i 6 anni fa sì che nella stessa classe (soprattutto nelle ultimo anno di materne) possano esserci bimbi che la indossano e altri che non la indossano perché sotto i 6 anni. Dal 1° aprile anche i bambini della scuola dell’infanzia che abbiano compiuto sei anni devono infatti indossare la mascherina chirurgica.

L’ultimo decreto anti-Covid n.24 del 24 marzo prevede anche alcuni casi in cui la mascherina (chirurgica) sia obbligatoria anche all’aperto per spettacoli teatrali, arene cinematografiche, concerti e stadi. Fino al weekend della Festa dei lavoratori restano obbligatorie le Ffp2 nei luoghi più a rischio: vanno indossate in aereo, nave, treno (non nei regionali, dove bastano quelle chirurgiche), autobus, metro, pullman, funivie, cabinovie e seggiovie coperte. A scuola, nei bar e nei ristoranti basta la mascherina chirurgica. Sul luogo di lavoro serve la mascherina solo se non si può rispettare il metro di distanza dai colleghi. Niente mascherine per i bambini fino a sei anni, i fragili, gli accompagnatori dei disabili. Niente mascherina quando si balla in discoteca o quando si fa sport.

Gli ultimi dati covid a Bologna e nel restod ella regione

2.916 in più rispetto alle 24 ore precedenti i nuovi casi di covid nella nostra regione, su un totale di 7.316 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.893 molecolari e 2.423 test antigenici rapidi. Solo a Bologna sono 474 su 281.080. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.359.974 casi di positività. Qui tutti i dati del bollettino di ieri