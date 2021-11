Covid, Lepore: "In centro assembramenti, mascherina importante " | VIDEO

"Non possiamo garantire alle persone che frequentano il centro storico di non finire in un assembramento". Per questo, spiega il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri è stato deciso di rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto anche nel perimetro della cerchia delle mura.

"Ieri abbiamo incontrato il comitato per l'ordine pubblico e abbiamo condiviso questa misura: Bologna ha una situazione particolare, perché ha un centro storico con tantissime persone che lo frequentano. Dobbiamo ricordare a tutti che negli assembramenti la mascherina è obbligatoria. Dare l'esempio è importante: indossare mascherina oggi significa continuare a tenere alta la guardia e essere tutti parte attiva di questo percorso che dobbiamo fare", sottolinea il sindaco a margine della presentazione dell'edizione 2021 di BiBolBul.

"Ai bolognesi dobbiamo dare un messaggio molto chiaro. Stiamo lavorando molto bene insieme per contenere la pandemia, ma non è finita. Il senso di responsabilità dei bolognesi, ci ha slavato in questi due anni. Come tutti gli italiani sono andati a vaccinarsi e stanno facendo fronte a una situazione difficile con tanti sacrifici: non dobbiamo buttare a mare i risultati che abbiamo ottenuto", ammonisce Lepore, che promuove il super green pass.

"Bene le misure del governo", approva il primo cittadino di Bologna, città alle prese con un deciso innalzamento della curva pandemica. "Stanno aumentando i contagi e soprattutto le persone ricoverate. Abbiamo bisogno che tutti quelli che possono si vaccinino perché la vera difesa dal Covid è la vaccinazione. La mascherina sarà un segnale di invito a pensare a chi non si è vaccinato", aggiunge Lepore.

"Stiamo vedendo numeri davvero preoccupanti in Europa. Se non vogliamo arrivare alla situazione dell'Austria e della Germania è chiaro che dobbiamo adesso fare quello che abbiamo sempre fatto quando c'era bisogno di assumersi delle responsabilità, sia individuali che collettive. Possiamo passare un Natale sereno se oggi prendiamo provvedimenti", conclude il sindaco. (Dire)