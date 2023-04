Mascherine in ospedale verso lo stop? Cartabellotta (Gimbe): "Dovrebbe essere sempre obbligatoria"

Il 30 aprile scade l’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture ospedaliere e sanitarie, misura adottata durante la fase pandemica. Resta ancora da decidere se lasciare la prescrizioni solo per alcuni reparti: "La mascherina in ospedale dovrebbe essere sempre obbligatoria, indipendentemente dalla situazione Covid", ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione bolognese Gimbe.

A ottobre 2022 era stato riconfermato l’obbligo per lavoratori, professionisti, utenti e visitatori di indossare la mascherina per accedere a ospedali, residenze per anziani e altre strutture sanitarie.

Per Cartabellotta: "Le infezioni nosocomiali non riguardano soltanto il Covid. Gli ospedali tendono a selezionare batteri di un certo tipo anche resistenti agli antibiotici".