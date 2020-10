La Finanza sequestra 36mila mascherine: non avevano il marchio CE

Oltre 36mila mascherine sequestrate a Calderara di Reno. È l'esito di un controllo dei Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna nei confronti di una società operante nel Comune del Bolognese.

In particolare, i militari in forza al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 36mila dispositivi di protezione individuale mascherine, del tipo FFP2, in quanto immesse in commercio senza la necessaria marcatura CE e nonostante la mancata autorizzazione da parte dell’Inail alla vendita in deroga.

L’attività in parola è scaturita da una preliminare analisi di rischio sui soggetti che non hanno ottenuto dall’Inail a succitata autorizzazione per la produzione e/o la vendita in deroga e che ha consentito di riscontrare le violazioni alla vigente normativa di settore.

Il rappresentante legale della società rivenditrice dei prodotti sequestrati sarà segnalato alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione testimonia, ancora una volta, l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della salute dei cittadini e dell’economia nazionale nel particolare momento che sta vivendo il Paese.