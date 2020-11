"La mascherina non è un orecchino, una sciarpa o una borsa: usala bene" | VIDEO

"Questa non è una sciarpa, non è un orecchino, non è una borsa. È una mascherina". Si apre così il videoappello lanciato dal ministero della Salute per sensibilizzare sull’importanza del corretto utilizzo della mascherina per proteggersi dal Sars-Cov-2.

Usarla, bene, semplicemente perché, si sente nel video: "Questa è una mascherina, ci protegge e protegge i nostri cari. Usiamola bene".