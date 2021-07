Boato nella notte: banditi fanno saltare il bancomat in via Massarenti

Era già stata preda da una rapina nell'autunno del 2019: ora però è stato il bancomat a essere stato assaltato. E' successo questa notte alla Cassa Di Ravenna al civico 95, poco lontano dall'incrocio con via Rimesse. I dettagli non sono ancora noti, ma il cash dispenser per i prelievi è stato mandato in frantumi, e il boato è stato distintamente avvertito dai residenti. Non si sa se i ladri siano riusciti ad asportare il denaro contenuto.

Notizia in aggiornamento