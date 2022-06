Il bimbo di 6 anni che vaga da solo in strada: denunciata una donna

Un bambino che vagava senza meta in zona Massarenti. Alle ore 16 circa, un passante lo ha notato e ha chiamato la polizia. In zona è arrivata una volante che ha preso in custodia il piccolo, di 6 anni, offrendogli succo e patatine.

I poliziotti hanno appurato che il minore abita con la mamma e dai successivi accertamenti hanno accertato che era stato affidato alla badante, che, a sua volta, assiste anche la nonna del piccolo. La badante, cittadina ucraina di 64, è stata ascoltata e ha riferito di di essersi allontanata per fare la spesa, così il bimbo è uscito e evidentemente si è perso. Ora la 64enne è indagata per abbandono di minore.

Un altro episodio che riguarda i minori è accaduto sabato scorso, quando una bimba è stata lasciata in auto a dormire, mentre i genitori si erano concessi un pic nic nel vicino parco di Villa Ghigi. Per questo una coppia di trentenni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore a Bologna.

Sono stati alcuni passanti a sentire il pianto della bimba, di soli tre anni, provenire dall'interno del veicolo, parcheggiato nei pressi dell'ampia aera verde. Dopo i primi tentativi di cercare i genitori nelle vicinanze, gli stessi passanti hanno poi deciso di chiamare il 112.

