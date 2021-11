Massimiliano Calzati: giovane autore bolognese vincitore del Tour Music Fest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Massimiliano Calzati a Roma per la Finale Europea del Tour Music Fest 2021 dove la musica del futuro prende vita.

Creativo, ispirato ma soprattutto talentuoso: con la sua “Sconosciuti al bar”, Massimiliano Calzati, un giovane autore bolognese, dopo un percorso durato 6 mesi, è riuscito a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi il titolo di miglior Autore della XIII edizione.

Il traguardo raggiunto da Massimiliano, 27 anni della provincia di Bologna, è davvero importante considerando il numero degli autori partecipanti.

Massimiliano ha convinto la giuria del Tour Music Fest, presieduto da Mogol e Kara DioGuardi, con la sua abilità evocativa e la sua scrittura immediata e piacevole, qualità sicuramente indispensabili per rincorrere il sogno di vincere l’ambito titolo.

Durante la Finale Europea Massimiliano sarà premiato direttamente dal M° Mogol, al cospetto degli altri presidenti di giuria Kara DioGuardi (ex giurata di American Idol, cantautrice di livello mondiale e autrice per Pink, Demi Lovato, Laura Pausini e Ricky Martin), Massimo Varini, e i rappresentanti di Berklee - College Of Music.

Il prossimo appuntamento per Massimiliano con il Tour Music Fest sarà il 14 Novembre all’Auditorium del Massimo di Roma in Via Massimiliano Massimo 1.

