Massimo Bugani positivo al covid: "Fate attenzione, non è una passeggiata"

"Sono POSITIVO. Ho appena avuto l'esito dell'ennesimo tampone e sono risultato positivo". Lo scrive sul profilo pubblico di Facebook Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stella a Palazzo d'Accursio.

"Da tre giorni sono molto debole, con dolori alle ossa e con qualche linea di febbre. Non ho altri sintomi particolari - scrive - sono sempre stato molto attento, ma in questi giorni Bologna 'la rossa' è diventata rossissima e evidentemente non l'ho scampata. Fate attenzione, mi raccomando. Io di anni ne ho 43, ma vi assicuro che non è una passeggiata", conclude.