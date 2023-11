Trafficante della ‘Ndrangheta preso in Colombia: è stato localizzato dai Carabinieri di Bologna

Massimo Gigliotti, accusato di essere un esponente della ‘Ndangheta, è stato arrestato a Barranquilla, nel nord Colombia. L’operazione di localizzazione del presunto trafficante è stata resa possibile grazie al lavoro del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna. Gigliotti era ricercato dall'Interpol per traffico internazionale di droga.

Come scrive l’Ansa, riportando le parole del generale William René Salamanca, direttore della polizia colombiana, è dal 2018 che Gigliotti “visita l'America Latina per trafficare cocaina dal Sud America verso l'Europa. Questo arresto - conclude Salamanca - è una dimostrazione del livello di cooperazione tra le autorità del nostro Paese e quelle italiane".

Operazione 'Ichnos'

Come scrive l’Arma in una nota, Gigliotti era ricercato dal 2018 “in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 21.02.2018 dal Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’operazione Ichnos”. Le ricerche, avviate lo scorso settembre, hanno visto la collaborazione di numerosi istituti di giustizia sparsi per il mondo, tra cui appunto il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.

Dopo aver ricevuto informazioni su un possibile incontro tra il latitante e un avvocato presso un noto centro commerciale di Barranquilla, l’unità OCN-Interpol Bogotà della DIJIN (Direzione di Investigazioni Criminali e Interpol) ha predisposto un servizio ad hoc per la sua cattura. Una vola intercettato, Gigliotti ha mostrato un documento di identità colombiano, risultato poi falso.

Dall’indagine Ichnos, condotta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Carbonia, in Sardegna, sono emersi “gravi elementi circa la presenza in Sardegna di un’organizzazione criminale in grado di rifornirsi di ingentissimi quantitativi di cocaina tramite alcuni trafficanti calabresi legati alla ‘Ndrangheta, stanziati nelle province di Roma e Milano, e di eroina proveniente da un gruppo criminale albanese operante nella penisola”.