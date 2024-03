QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Piscine Sogese si stringe attorno alla famiglia di Massimo Merendi, ex istruttore di nuoto della società, che è venuto a mancare. Merendi, che per anni è stato istruttore nella piscina di Ozzano del gruppo Sogese, era sposato. Lo sport era la sua grande passione.

"Ciao Massimone, perché è così che tutti ti chiamavamo (istruttori, dirigenti, allievi...), il nome che identificava quel tuo modo sempre disponibile, una parola per tutti e quell'allegria da cui non ci si poteva non far coinvolgere, quella grande passione per il nuoto che hai condiviso per tanti anni nella piscina di Ozzano e negli ultimi anni nella squadra master della Sport 2000 e nella nostra squadra Master Sogese", recita un messaggio postato sulla pagina Facebook dal gruppo. "Un abbraccio da tutte le persone che ti hanno voluto bene - si conclude il messaggio - . Buon viaggio Massimo Merendi e pensaci ogni volta che ti tufferai dentro al cuore di tutti noi".