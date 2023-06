Prima palpeggia una donna, poi si masturba sul bus: molestatore in arresto

Un 27enne ha avvicinato una ragazza di circa 20 anni e si è masturbato. E' accaduto su un bus di linea poco prima delle 23 di martedì 30 maggio. La vittima ha chiesto aiuto ed ed è scesa dal mezzo, mentre alcuni passeggeri intanto hanno chiamato il 113. All'altezza di via Rizzoli, sono quindi arrivati i poliziotti che hanno fermato l'uomo, un cittadino pakistano.

Durante gli accertamenti è emerso che pochi minuti prima, il 27enne aveva avvicinato un'altra donna in via Santo Stefano e le aveva palpeggiato il seno. Anche in questo caso la donna aveva reagito gridando e il molestatore si era allontanato, facendo perdere le sue tracce. E' stato tratto in arresto per violenza sessuale e portato in carcere in attesa della convalida.

I precedenti

Ad aprile un episodio simile era accaduto in pieno giorno sulla linea 11/c: uomo di 37 anni senza fissa dimora, originario di Palermo e volto noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 24 anni.

L'autista, Gabriele Borelli, aveva sentito le urla di una passeggera e aveva, dapprima bloccato le porte dell’autobus, poi aveva telefonato ai Carabinieri che hanno arrestato il molestatore. Borelli in seguito è stato ricevuto dai Carabinieri presso il comando provinciale dell'Arma. "Tutti i cittadini dovrebbero intervenire quando assistono ai reati - aveva detto - dovrebbe essere la normalità e non mi sento un eroe".

Il 37enne invece, una volta a piede libero, aveva continuato ad agire: il 25 aprile era stato denunciato nuovamente per aver aggredito una 30enne che viaggiava da sola sul treno Frecciarossa Rimini-Bologna. Una volta trasmessa alla procura la nuova denuncia, il pm di turno ha chiesto e ottenuto dal tribunale l'aggravamento della misura in detenzione in carcere.