Bolognina, si masturba al parco in pieno giorno: denunciato 27enne

Si è seduto su una panchina e si è masturbato in pieno giorno. E' accaduto ieri, 29 dicembre, in un'area verde di via Daniele Manin, nel quartiere Navile.

Alcuni passanti hanno allertato il 113 e sul posto è arrivato una volante. Gli agenti hanno anche constatato che l'uomo era ubriaco. Si tratta di un cittadino tunisino di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, denunciato per atti osceni e sanzionato per ubriachezza manifesta.

Data l'irregolarità sul territorio italiano e la permanenza da meno di un anno, la questura di Bologna ha avviato le procedure per il rimpatrio immediato.