Si fa inviare foto hot da una minorenne, 29 enne condannato a 1 anno e 8 mesi

Il Tribunale di Bologna ha condannato a 1 anno e 8 mesi, con sospensione della pena subordinata al risarcimento del danno pari a 20 mila euro, un uomo di 29 anni che vive in Sicilia, accusato del reato di detenzione o accesso a materiale pornografico. Secondo la Procura, che aveva chiesto 4 anni e una multa di 16 mila euro, l’uomo era colpevole di pornografia minorile per aver indotto una ragazzina minorenne a scattarsi e inviargli delle fotografie scabrose.

I fatti durante il lockdown

Il 29enne nel maggio 2020, in pieno lockdown, tramite un’app di incontri, era entrato in contatto con una giovane ai tempi tredicenne, che vive nel bolognese. Secondo l’accusa, la ragazza lo aveva messo al corrente della sua minore età, versione contrastata però dalla difesa. Dopo i primi scambi di foto per conoscersi, l'uomo le aveva chiesto degli scatti hot. La giovane prima acconsente all’invio di alcune immagini, poi di fronte a nuove richieste di foto ancora più spinte, si rifiuta. A quel punto, secondo la ricostruzione dell'accusa, l'uomo minaccia la giovane di diffondere quelle in suo possesso.

La denuncia dei genitori

Impaurita, la minore smette di scrivergli e il giorno dopo racconta tutto a una sua insegnante. Vengono avvertiti i genitori che subito presentano denuncia alla Polizia postale che risale così all'identità di lui. L’uomo è stato condannato anche al pagamento di una multa di 5 mila euro, con l’interdizione ai pubblici uffici per la durata della pena e l’interdizione perpetua agli uffici scolastici e a quelli a contatto con minori.