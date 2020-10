Scuola chiusa per Covid: 88 bimbi della materna Testi Rasponi a casa in attesa del tampone

La scuola materna Testi Rasponi di via Murri è stata chiusa a seguito di contagi da Covid-19 riscontrati: sono 88 i bambini messi in quarantena, che quindi restano a casa in attesa del tampone, fissato per il prossimo lunedì.

Il provvedimento è stato deciso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl e prevede che anche il personale scolastico si sottoponga al test.

Intanto l'ultimo bollettino Ausl diramato sui contagi rilevati nel mondo scuola dava - allo scorso lunedì - otto nuovi positività in altrettanti diversi istituti scolastici, tra Bologna e Castel Maggiore, che sono: il Liceo Righi, il Liceo Laura Bassi, l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani, la Scuola Malpighi Villa Revedin, la Scuola Secondaria di Primo Grado Zanotti, la Scuola Secondaria di Primo Grado Alessandro Volta, la Primaria Cesare Pavese e la Scuola di Estetista FORMart a Castel Maggiore .

Bollettino Covid 20 ottobre a Bologna

in generale, il bollettino di monitoraggio sulla diffusione in ambito provinciale, nella giornata di ieri, registrava 119 nuovi casi tra Bologna e provincia, (10 dei quali individuati grazie all’attività di contact tracing, 23 sono stati diagnosticati attraverso i test sulle categorie più a rischio, 47 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi mentre per 39 positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.)