Matilda De Angelis e Gianni Morandi sfoglini d'eccezione per le Cucine Popolari | VIDEO

Una raviolata per le Cucine Popolari. Questo l'evento organizzato dalla sfoglina di Vsb Bologna, Alessandra Spisni, per dare una mano concreta alle mense di Roberto Morgantini.

A rispondere alla chiamata di Morgantini e Spisni, tanti volti noti tra cui Gianni Morandi e Matilda De Angelis che oggi, insieme all'assessore alla Cultura Matteo Lepore, hanno dato il via all'evento presso la sede delle sfogline, Vsb Bologna.

"La chiamata di Amadeus per il festival di Sanremo? Non me l'aspettavo – dice De Angelis, che con Elodie condurrà una serata al Teatro Ariston – quest'anno il festival sarà ancora più importante del solito visto il blocco del mondo della musica e dello spettacolo".

Chi ha aderito alla Raviolata Vsb-Cucine Popolari

Gianni Morandi, Matilde De Angelis, Marina Orlandi in Biagi, Stefano Bonaga, Rita Ghedini, Matteo Lepore, Marco Lombardo, Danilo Masotti, Stefano Nikolic, Mattia Santori, Irene Enriques, Alessandro Bergonzoni.

Gli altri appuntamenti sono previsti per giovedì 18 e 25 febbraio. "Sfoglini, mattarelli in mano: contiamo su di voi", si legge sul sito della scuola, "per confermare la tua presenza esegui tutta la procedura di acquisto (il prezzo è a 0!) e riceverai una mail di conferma".