Rissa in discoteca, coinvolti due ragazzi

Due interventi delle forze dell'ordine in una notte alla discoteca Matis. Gli agenti di polizia sono intervenuti attorno alle tre per una rissa tra due ragazzi, dopo che un altro cliente aveva chiamato il 118. I giovani coinvolti (che hanno riportato alcune escoriazioni) sono stati identificati per successive ed eventuali ricostruzioni riguardo alla dinamica dei fatti.

Il secondo intervento

La polizia è poi intervenuta, sempre nella notte tra venerdì e sabato, anche per un secondo intervento, per via di un ragazzo di 21 anni che è stato denunciato perché avrebbe lanciato delle bottiglie di vetro contro altri avventori del locale, senza però causare feriti.