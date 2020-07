Strage di Bologna e Ustica: il Presidente Mattarella in città

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi è a Bologna per incontrare le associazioni dei parenti e dei familiari delle vittime delle stragi di Ustica e del 2 agosto 1980.

L'agenda è fitta e concentrata tutta nella mattinata: intorno alle 10:30 Mattarella è alla cattedrale di San Pietro, dove parteciperà a una Messa in suffragio delle vittime, officiata dall’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi insieme a un ristretto gruppo di invitati. Successivamente, intorno alle 12:15 è al volta della stazione, nella sala d’aspetto, davanti alla lapide che ricorda la strage. Poco dopo il Presidente ha in programma una visita anche al museo della memoria di Ustica di via di Saliceto, dove dentro un hangar sono custodite le spoglie del Dc9 inabissato. La partenza di Mattarella è prevista per le 13.

Stringenti le misure di sicurezza: per l'occasione sono stati mobilitati circa 200 uomini tra le varie forze dell'ordine, con tanto di artificieri per le bonifiche e tiratori scelti a presidiare tutto il percorso.