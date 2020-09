Matteo Lepore in isolamento per sospetto Covid

L'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, è in isolamento precauzionale. In una nota si legge che l'esponente della giunta Merola e candidato sindaco per il 2021 è rientrato nella sua abitazione dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lepore è già stato sottoposto al tampone, il cui esito dovrebbe arrivare oggi pomeriggio. Nel frattempo son stati annullati tutti i suoi impegni. Le sue condizioni di salute, secondo quanto si apprende, sono buone, a parte febbre e sintomi di spossatezza.